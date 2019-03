Ganztagsschule öffnet die Türen

Die Johannes-Petri-Grund- und Mittelschule bietet den Erstklässern des kommenden Schuljahres und deren Eltern die Möglichkeit sich darüber zu informieren, wie ein Ganztagsunterricht abläuft. Am Donnerstag, 21. März, treffen sich Eltern mit ihren Kindern um 13 Uhr in der Eingangshalle des Schulhauses in Langendorf. Nach der Begrüßung folgt ein Rundgang durch das moderne, neu sanierte Gebäude. Anschließend besteht nach Voranmeldung (über das in den Kindergärten ausgegebene Formular oder telefonisch im Sekretariat) die Möglichkeit, das täglich angebotene warme Mittagessen zu testen. Zwischen 14 und 14.45 Uhr sind dann alle Klassenzimmertüren der Grundschule zum Unterricht "live" geöffnet. sek