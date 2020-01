Ganzkörpertraining aus der Körpermitte

Der HC Forchheim bietet ab Freitag, 17. Januar, einen Pilates-Kurs an. Die Kursdauer beträgt zwölf mal 60 Minuten. Treffpunkt ist die Sporthalle der Ritter-von-Traitteur-Mittelschule in Forchheim. Anmeldungen sind an Claudia Rauscher telefonisch unter 09190/995356 oder per E-Mail an claudia.rauscher@web.de zu richten. red