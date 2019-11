Forchheim 06.11.2019

Ganzkörpertraining aus der Körpermitte

Der HC Forchheim bietet am Freitag, 16. November, einen neuen Pilateskurs an: jeweils um 18.15 Uhr in 12 mal 60 Minuten in der Turnhalle der Ritter-von-Traitteur-Schule in Forchheim. Mitzubringen sind...