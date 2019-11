Ganzjährige Fütterung ist "notwendige Überlebenshilfe"

"Ab den 1960er Jahren hat das Zufüttern wildlebender Vögel einen ganz neuen Stellenwert bekommen: Es ist inzwischen für viele Arten und Individuen eine absolut notwendige Überlebenshilfe geworden", so der bekannte Ornithologe Peter Berthold.

Zur Unterstützung der heimischen Vogelwelt unterhält auch der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege e.V. auf dem Gelände des Obstlehrgartens mittlerweile eine Ganzjahresfütterung. Hier werden Stieglitz, Grünfink oder Rotkehlchen nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer hochwertige Körnermischungen sowie Fettfutter in Form von Meisenknödeln und Erdnusskernen in wenig verschmutzungsanfälligen Futtersäulen und Silos angeboten. Daneben sorgen in den heißen Sommermonaten mehrere Vogeltränken und Vogelbäder für das notwendige Nass.

Mehr als 25 unterschiedliche Nisthilfen für Höhlen- und Halbhöhlen bzw. Nischenbrütern sorgen im Umfeld des Lehrgartens für die notwendigen Unterkünfte. Mit großer Freude wurde schon mehrmals die Brut des selten gewordenen Wendehalses registriert.

Erster Vorsitzender Landrat Sebastian Straubel (SPD) begrüßt die Maßnahmen des Kreisverbandes als einen wichtigen und zugleich sehr praktischen Beitrag zur Förderung und dem Erhalt einer reichen Vogelvielfalt rund um den Obstlehrgarten.

Geschäftsführer Thomas Neder betonte in diesem Zusammen die Bedeutung einheimischer Gehölze für die Vogelwelt. Jeder Gartenbesitzer könne hier mit wenig Aufwand mithelfen und kostenloses Vogelfutter wie Beeren, Felsenbirne, Holunder, Wasserschneeball, Heckenkirsche, Schneebeeren, Hartriegel oder Ebereschen anbieten.

Gerne werden auch die Hagebutten von Wildrosen angenommen. Ganz vorzügliche Vogelschutz- und Nährgehölze sind der Wilde Wein und der Efeu. Beide Arten locken zudem bis in den Herbst hinein Insekten an und dienen als Nisthilfen sowie als Schutz vor Sonne, Wind und Regen. red