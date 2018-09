Damit das "Älterwerden" nicht zur Last, sondern zum Segen wird, ist es notwendig, gezielt etwas zu tun. Das katholische Pfarramt Heroldsbach bietet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Forchheim einen Kurs für ganzheitliches Gedächtnistraining an. Der Kurs enthält ein Trainingsprogramm für Körper, Geist und Seele. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 19. September, um 9.15 Uhr im Pfarrheim Heroldsbach. Die weiteren Stunden sind im 14-tägigen Rhythmus (9.15 bis 10.45 Uhr). Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Infos und Anmeldung unter Telefon 09190/994930. red