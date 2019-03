Ganzheitliche Schmerztherapie

Wie Schmerzen entstehen und mit welchen Methoden man die ursächlichen Probleme herausfinden und behandeln kann, diese Fragen behandelt ein Vortrag der VHS unter anderem an den Beispielen Kopfschmerzen und Migräne, Rückenschmerzen sowie Blasenentzündung. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr in der Löwenstraße 16 statt. Um Anmeldung wird gebeten, entweder telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red