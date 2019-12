Ganzer Satz Alu-Räder entwendet

Im Bereich Seelabach wurde in der Zeit von Montag auf Dienstag ein Satz Alu-Räder entwendet. Der Eigentümer hatte den Reifensatz vor seiner Garage abgelegt, da er ihn am nächsten Tag zur Werkstatt bringen wollte. Am nächsten Morgen stellte der Geschädigte den Diebstahl fest. Die Räder haben einen Wert von etwa 600 Euro. Eventuelle Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach, Telefonnummer 09261/5030, entgegen. pol