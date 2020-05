Ganzen Berg an Auftragsvergaben abgearbeitet

In nichtöffentlicher Sitzung hatte das Gremium im April einen ganzen Berg von Auftragsvergaben abgearbeitet, die der Bürgermeister nun bekanntgab. Vier davon betrafen die Generalsanierung der Grundschule. Die Kosten für die Schlosserarbeiten im Treppenturm durch die Firma Metallbau Dietl aus dem unterfränkischen Neubrunn belaufen sich auf 79 797 Euro, für die Ausstattung des Werkraumes durch die Firma Siegfried Köller aus Bochum auf 62 873 Euro. Den außenanliegenden Sonnenschutz installiert die Firma Gebhardt aus Weidenberg, Kostenpunkt: 31 605 Euro. Mit der Planung für die Aufzugsanlage beauftragte man das Büro Schubert aus Kulmbach zum Preis von 14 512 Euro. Das Weismainer Bauunternehmen Dechant baut das Feuerwehrhaus in Woffendorf, was den Gemeindesäckel um 30 110 Euro erleichtert. Die Firma Göhl aus Mainroth errichtet für 15 285 Euro auf dem Bauhof einen neuen Außenwaschplatz. Außerdem wird der Bauhof mit einer neuen Küchenzeile ausgestattet, die von der Mainleuser Möbel-SB-Halle zum Preis von 2800 Euro bezogen wird. Das Ingenieurbüro Bächer in Mainleus erstellt eine Machbarkeitsstudie für das Nahwärmenetz in Baiersdorf zum Preis von 9103 Euro, die Planungsgruppe Strunz aus Bamberg einen Gestaltungsplan für die Gewässeraufweitung der Weismain, der 10 591 Euro kostet.

Die "Eulengruppe" in der Kathi-Baur-Kita erhält eine 4135 Euro teure Schrankwand. Die Bodenbelagsarbeiten in der "Eulengruppe" und im Computerraum der Mittelschule werden von der Meusel Fußbodentechnik GmbH mit Sitz in Küps durchgeführt (7959 Euro). Die Maler- und Trockenbauarbeiten in beiden Räumlichkeiten werden von der Firma Gepa-Putz in Marktgraitz zum Preis von 11 357 Euro durchgeführt. Das Haus in der Dr.-Martin-Luther-Straße mit seinen Gemeindewohnungen erhält eine neue Eingangstür und neue Treppenhausfenster zum Preis von 6261 Euro. Die Wilo Emu GmbH aus dem mittelfränkischen Roth repariert die Abwasserpumpe 2 des Pumpwerks Mainbrücke in Altenkunstadt zum Preis von 2090 Euro. Die Maschinenring Service GmbH aus Marktzeuln erneuerte die Fahrbahnoberfläche des Kordigastweges für 6235 Euro und stellte für 238 Euro die Baustelleneinrichtung.