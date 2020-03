Ganze Region sucht

Eine ganze Region versucht, den verängstigten, aber zutraulichen braunen Labrador zu finden. Auch das Hundesuchhilfe-Team Franken ist bereits involviert. Dort gingen zahlreiche Hinweise ein, aber auch Anfragen aus größerer Entfernung von Besitzern, die ihren Labrador vermissen.

Ein Hund kann in der inzwischen vergangenen Zeit durchaus einige Hundert Kilometer zurücklegen. Nun wurde der braune Labrador erneut gesichtet, seit Mittwoch im Großraum Erlangen und Bubenreuth sowie in der Dormitzer Gegend.

"Wir haben eine Laufkarte erstellt und Futterstellen aufgebaut. Diese sind videoüberwacht", erklärt Andrea Schöpfel vom Hundesuchhilfe-Team Franken. "Wer den Hund sieht, soll bitte nicht auf ihn zugehen, sondern ihn beobachten und uns die aktuelle Sichtung mitteilen." Alles andere wäre kontraproduktiv und würde den Hund noch mehr verängstigen und von den Menschen wegbringen.

Bitte um weitere Hinweise

Hinweise können an die zuständige Polizei-Inspektionen in Forchheim oder Ebermannstadt sowie an die Hundesuchhilfe Team Franken unter der Rufnummer 0175/7678898 gegeben werden. map