"Ganze Arbeit" - drei Fahrzeuge beschädigt

Auf der Staatsstraße 2276 geriet am Freitag um 7.15 Uhr der 28-jähriger Fahrer eines Mercedes-Vito-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, wobei sich dann die jeweils linken Reifen und Außenspiegel des Mercedes und eines entgegen kommenden Volvo touchierten: An beiden Fahrzeugen platzten die linken Vorderreifen, die Außenspiegel wurden abgerissen und die Fahrzeugseiten verkratzt. Die durch den Unfall entstandenen Trümmer beschädigten noch einen weiteres Auto, das hinter dem Volvo fuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 8600 Euro. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt.