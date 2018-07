Ganz tolle Fahrten mit dem Juz

Ein "Tag wie im Film"



red



In Kulmbach werden die Sommerferien garantiert nicht langweilig. Es gibt ja wieder den Ferienpass des Landkreises (wir berichteten bereits ausführlich). Darin enthalten sind außerdem die Ü-13-Aktionen des Kinder- und Jugendkulturzentrums "Alte Spinnerei".In den Sommerferien führt die erste Tagesfahrt am 14. August (das Datum hat sich geändert, im Ferienpass ist noch der 15. August gedruckt) an den Steinberger See zum Wakeboard- und Wasserskifahren. Diese Aktion ist auch für Anfänger geeignet, da alle Teilnehmer am Anfang eine Einweisung erhalten.Weiter geht es mit einer Tagesfahrt am 21. August in die Therme Erding zu Europas größtem Rutschenparadies.Der Höhepunkt in den Sommerferien wird die Zwei-Tagesfahrt am 28. und 29. August in den Moviepark und das Phantasialand sein. Hier können die Jugendlichen einen hollywoodreifen "Tag wie im Film" erleben und am nächsten Tag verschiedene Phantasiewelten entdecken.Eine Menge Spaß und Action bietet die letzte Tagesfahrt am 1. September in die Indoor-Paintball-Anlage nach Leipzig. Hier ist mit kindgerechter Ausrüstung Spielspaß garantiert.Alle Ferienfahrten werden von pädagogisch geschulten Betreuern, die spaß- und actionerprobt sind, begleitet. Da es für alle Aktionen nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung erforderlich. Sie ist möglich per E-Mail an ferienpass.landkreis-kulmbach.de oder telefonisch unter 09221/607692.