Ganz Rentweinsdorf feiert

Einer der ersten Kirchweihbäume im Landkreis steht seit Mittwoch vor der Dreieinigkeitskirche. In Rentweinsdorf ist die Aufstellung noch richtige Handarbeit. 26 junge Männer der Kerwasfreunde packten mit an und trugen zum Einmarsch den 23 Meter langen Baum vom Gutshof zum Festplatz. Mithilfe von Holzstangen und unter dem Kommando von Timo Stepputat wurde der Kirchweihbaum gekonnt und sicher aufgestellt. Mit einem großen Beifall quittierten die rund 300 Zuschauer die Kraftanstrengungen.

Benjamin Jäger, der Vorsitzende der Kerwasfreunde Rentweinsdorf, freute sich, dass dieses Jahr auch neun örtliche Vereine gefunden werden konnten, deren Schilder den Baum verschönern. Maximilian Freiherr von Rotenhan stiftete die prächtige Fichte. Mit nur zwei Schlägen stach Bürgermeister Willi Sendelbeck das erste Fass Bier an, das er auch spendiert hatte. Die bunt zusammengewürfelten Kerwasmusikanten, deren Musiker aus dem ganzen Landkreis stammen, sorgten für die musikalische Unterhaltung.

Noch bis zum Montag wird in Rentweinsdorf Kirchweih gefeiert. Am Samstag ab 10 Uhr gibt es im Gutshof das Zippelturnier der Feuerwehr und ab 19 Uhr sorgt DJ Andy bei der 80er- und 90er-Party im Marktsaalgarten für die Stimmung. Nach der Kirchenparade der Vereine am Sonntag ab 9.45 Uhr gibt es ab 11 Uhr Mittagessen der Kirchengemeinde im Marktsaalgarten. Zum Kirchweihausklang am Montag spielen ab 18 Uhr wieder die Kerwasmusikanten und der Bayernfanclub sorgt mit dem Hahnenschlag für Gaudi. cl