Ganz klassisch ins neue Jahr

Christiane Reuther Traditionsreich begrüßt das Bamberger Streichquartett das neue Jahr im Spiegelsaal von Schloss Oberschwappach. Unter dem Motto "Von der Wiener Klassik zum Wiener Walzer" erklingen in drei Neujahrskonzerten Melodien, die vor Optimismus sprühen, verbunden mit Glück und Segen für das neue Jahr. Zum Bamberger Streichquartett, das mit Raúl Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch besetzt ist, gesellt sich Georg Kekeisen, Solobassist der "Bamberger", dazu.

Das Bamberger Streichquartett spielt zunächst das letzte vollendete Quartett F-Dur op. 77 Nr. 2 von Joseph Haydn. Man nennt es deshalb "Das Schönste", weil in dem Werk sich alle kreative Energie dieses Genies noch einmal bündelt. Passend zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven erklingt dann das Quartett G-Dur op. 18 Nr. 2. Im Jahr 1799 skizzierte Beethoven es und überarbeitete es noch einmal im folgenden Jahr. Der erste Satz beginnt fast im Stil seines Lehrers Haydn. Und doch ist überall der "typische Beethoven" zu erkennen.

Ländler, Polkas und Walzer von Schubert, Lanner und Strauß, die im zweiten Teil erklingen, gehören längst zu den drei festlichen Neujahrskonzerten dazu. Mit dem Schwung und der guten Laune der Musik aus Wien werden die beliebten Neujahrskonzerte abgeschlossen.

Diese finden am Sonntag, 5. Januar, um 18 Uhr, und am Montag, 6. Januar, um 11 und um 18 Uhr statt. Das Konzert um 11 Uhr ist ausverkauft. Für die beiden anderen Konzerte gibt es noch Restkarten bei Organisator Julian Roth. Er ist Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 9 Uhr unter der Telefonnummer 09529/950562 oder per E- Mail an roth-julian@web.de zu erreichen.