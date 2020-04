Ganz hinten auf der Liste

Zum Artikel "Ein neues Theater für Kulmbach?" (BR vom 18. April) wird uns geschrieben: Kulmbach hat eine kleine feine Kunstszene, die sich nicht durch prächtige (unterhaltungsbedürftige) Gebäude, sondern durch Inhalt auszeichnet. Zu verdanken ist das dem Engagement Einzelner.

Das Engagement der Stadt hielt sich nach dem Streichen der Stelle des Kulturreferenten und den kommunal verordneten, im Ergebnis aber leider nicht sehr erfolgreichen Bemühungen verschiedener "Kulturbeiräte" eher in Grenzen. Kultur stand und steht auf der Prioritätenliste der Stadt seit langem auf einem der hinteren Listenplätze.

Aber dort, wo in der Natur nicht gedüngt wird, entwickelt sich so nach und nach Bemerkenswertes. Feines Theater in Kulmbach oder Thurnau, das inhaltlich gegen so manche große Bühne anstinken kann, Kleinkunst in Untersteinach oder Putzenstein, vielerorts musikalische Leckerbissen vom Feinsten - und wenn man ja mal eine größere Bühne erleben will, liegen Bayreuth, Hof oder Coburg eigentlich gleich um die Ecke. Wenn man die ganz große Bühne sucht, setzt man sich beim Schaffraneks Stefan in einen der Busse, die Gruppen zu vielen Bühnen Deutschlands und darüber hinaus bringen: Hamburg, Bregenz, Leipzig, Verona, Salzburg und, und, und ...

Zu was braucht Kulmbach einen Theaterbau? Ein Gebäude, das unterhalten werden und (natürlich) gewinnorientiert arbeiten muss ...? Das vielleicht so manches zarte Kulturpflänzchen in Gefahr bringt, weil das den Dünger, der da in der Nachbarschaft reichlich gegeben wird, nicht verträgt ...?

Zu was braucht Kulmbach einen Theaterbau, wenn die Stadt doch über eine Stadthalle verfügt, die bei weitem nicht ausgelastet ist, und für die man mal ordentlich Geld in die Hand nehmen müsste, um den Retrostil des vergangenen Jahrhunderts wegzuputzen ... ach ja, der Name ist schon vergeben.

Jutta Lange

Kulmbach