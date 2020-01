Ganz gesund beginnt im Mund

Ein Vortrag an der VHS am Mittwoch, 15. Januar, beschäftigt sich mit dem Thema Mundgesundheit und inwieweit Zahnerkrankungen und andere Erkrankungen zusammenhängen. Referentin ist die Zahnärztin Anna Fischer, sie wird weiterhin sinnvolle Tipps für eine gute Prophylaxe und für die Mundhygiene geben. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Löwenstraße 16. Bitte anmelden unter 09561/88250 oder auf www-vhs-coburg.de. red