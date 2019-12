Dittersbrunn 11.12.2019

Gans-Essen der Freien Wähler

Das Gans-Essen der Freien Wähler Ebensfeld, Freien Wähler Kelbachgrund und Junge Wähler Ebensfeld findet wieder am Dreikönigstag, 6. Januar, um 12 Uhr in der Gastwirtschaft "Veitsberg" in Dittersbrunn...