"Virtuos! Musik für Posaune und Streicher" - unter diesem Titel steht das nächste Konzert des Kammerorchesters Herzogenaurach "concertino ducale". Es findet am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Herzogenaurach, Von-Seckendorff-Straße 1, statt. Das teilt das Kulturamt mit.

Immer wieder laden die Streicher um Dirigent Gerald Fink Solisten ein, die mit ausgewählten Kompositionen ihre Virtuosität beweisen und den Zuhörern so auch ihre jeweiliges Musikinstrument näherbringen. Diesmal wird Jonas Stadlbauer, gebürtiger Regensburger und zurzeit an der Komischen Oper in Berlin engagiert, ein besonders wandlungsfähiges Instrument vorstellen: die Posaune. Unter dem Konzerttitel "Virtuos!" erklingt neben einem barocken Händel-Solokonzert (original für Fagott komponiert und speziell für die Posaune bearbeitet) die experimentelle Klangwelt eines Enrique Crespo mit dessen "Improvisation Nr. 1". Im munteren Zusammenspiel mit den Streichern schließlich wird Jonas Stadlbauer die Solo-Posaune in Lars-Erik Larssons "Concertino" spielen.

Bachs Cousin

Vom Streichorchester erklingen, passend zu diesem Gang durch die Musikgeschichte, abwechslungsreiche Werke von Johann Bernhard Bach (ein Cousin Johann Sebastians, der seine Kammermusik häufig aufführte) und eine Sinfonie des Frühklassikers Johann Stamitz. Mit der bezaubernden "Kleinen Serenade" von Lars-Erik Larsson steht auch ein Werk des 20. Jahrhunderts auf dem Programm.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information in der Hauptstraße 34 in Herzogenaurach, bei jeder Reservix-Vorverkaufsstelle und im Internet unter www.herzogenaurach.de erhältlich. Restkarten können an der Abendkasse ab 18 Uhr erworben werden. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre haben übrigens freien Eintritt mit einer Eintrittskarte, die zuvor in der Tourist-Information geholt werden muss. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 09132/901120 oder unter www.herzogenaurach.de. red