Galerie zeigt "Krrreaturen"

Als das Turmglöckchen am alten Rathaus in Eschenau am Samstagabend sechs Mal erklang, war es endlich so weit: Die Frühjahrsausstellung in der "Galerie im Saal" mit einer umfassenden Präsentation der Werke des Nassacher Künstlers Ruthard Fella konnte mit einer von vielen Besuchern gefüllten Galerie eröffnet werden. "Krrreaturen" lautet das Thema.

Die Galeristin Eleonore Schmidts-Stumpf beschrieb: "Ich sehe diese ,Krrreaturen', wie sie jetzt hier unsere Galerie bevölkern, und kann mir dabei bildlich vorstellen, wie der Künstler allein in seinem Atelier über seine Geschöpfe und die dazugehörigen Wortarchitekturen lächeln und lachen muss, wie er spitzbübisch in sich hineingrinst und sich seiner Kreativität erfreut."

In seiner Rede erwähnte der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Knetzgau, Bernhard Jilke, dass ihn das rollende "r" im Titel der Ausstellung als fränkische Ausdrucksweise besonders erfreut habe. Er lobte die gelungene Präsentation und wie sehr die Ausstellungen in der "Galerie im Saal" in Eschenau das Kulturleben in der Gemeinde immer wieder bereichern. Dafür bedankte er sich bei dem Galeristenpaar Eleonore Schmidts-Stumpf und Egon A. Stumpf.

Die Laudatio hielt wie meist der Galerist Egon A. Stumpf. Er zählte einige Titel der ausgestellten "Krrreaturen" auf und machte damit den Inhalt der Ausstellung deutlich. Dort sei ein "Blaunasig zweibeiniger einarmiger Stangenschwerathlet nach geglückter Atkinsdiät" zu sehen und man frage sich, wer denn sonst. Oder da ein "Langhalsiges Riesengoldrohrschnabelhähnchen in Balzhaltung". Die Ausstellung ist bis 28. April immer sonn- und feiertags (außer am Karfreitag) von 11 bis 17 Uhr geöffnet und nach telefonischer Vereinbarung (Rufnummer 09527/810501). Führungen durch die Ausstellung finden immer sonntags, 11 Uhr, statt. red