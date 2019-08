"Galerie an der Stadtmauer" beeindruckt

Vor der eigentlichen Sitzung besichtigte der Stadtrat Eltmann am Mittwoch die neue "Galerie an der Stadtmauer". Bürgermeister Michael Ziegler freute sich über diese Initiative der Familie Jakob, denn "welche Stadt in unserer Größenordnung hat schon eine Stadt-Galerie?"

Gerold Jakob übernahm es, die Stadtratsmitglieder über das Projekt zu informieren. Seine Tochter hat das Haus am Fuße des Schulbergs erworben und wohnt dort jetzt mit ihrer Familie. Allein für die Räume des früheren Elektrogeschäfts hatte sie keine Nutzung.

Dazu fiel allerdings ihren Eltern etwas ein, die in Bamberg leben. Die Mutter ist nämlich Künstlerin, und so eröffnete sich die Möglichkeit, Ausstellungsräume zu schaffen. Die Werke seiner Frau seien beseelt von Werten, die sie gemeinsam auch weitergeben wollten, sagte Jakob im Gespräch mit den Stadtratsmitgliedern.

Derzeit seien fast ausschließlich Werke seiner Frau ausgestellt, das soll sich aber ändern. Gerold Jakob bat die Mitglieder des Gremiums, ihn bei der Suche nach Kontakten mit Künstlern und Gruppen zu unterstützen. Er könne sich in den Galerieräumen Lese- oder Musikabende vorstellen. Derzeit sei bei vielen Passanten noch eine gewisse "Schwellenangst" zu beobachten, stellte er fest.

Die Besucher zeigten sich beeindruckt von den vielfältigen Kunstwerken, die ausgestellt und auch zu kaufen sind. Vor allem der Charakter der Räumlichkeiten mit der sichtbaren alten Stadtmauer an der Rückseite kommt bei der jetzigen Gestaltung besser zur Geltung als im vorherigen Geschäft.

Die Öffnungszeiten

Die Galerie ist immer donnerstags, freitags und samstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet (außer an Feiertagen). Wer gerne eine Veranstaltung in den Räumen organisieren möchte, erreicht Gerold Jakob unter info@galerieanderstadtmauer.de oder 0517 30073424. sw