Galaktisch gute Stimmung in "Simarua"

Der TV Marienroth konnte am Donnerstag wieder zahlreiche Gäste zum traditionellen Weiberfasching in "Simarua" begrüßen. Nach kurzer Zeit war der Saal gefüllt und die Stimmung war passend zum Motto "Space-Fasching" galaktisch gut. Die Jugendgarde aus Rothenkirchen, das Männerballett aus Teuschnitz und die Space-Girls mit Traumschiff-Besatzung aus "Simarua" sorgten für ein gutes Unterhaltungsprogramm. Die Faschingsrakete startet noch einmal am heutigen Samstag mit dem Faschingstanz und der Band "Gezeiten". red