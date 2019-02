Galaabend und Fasching für Kinder

Zum Endspurt im Fasching gibt es zwei Höhepunkte in Mainleus. Für Samstag um 19.11 Uhr laden die Parkettfeger in die Sommerhalle zu einem Galaabend ein. Einlass für die Veranstaltung ist um 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Auftritte eigener Gruppen und die von Gastvereinen.

Der Kinderfasching wird in Mainleus am Faschingsdienstag von 14 bis 18 Uhr in der Sommerhalle gefeiert. Einlass ist um 13.30 Uhr. Mit dabei sind von den Parkettfegern die Knirpse, die ManiaX, die Mainleuschen, die Quasselinos, die Flößerhexen, die Tanzmariechen und die Maingarde.Auch hier sind Gastauftritte anderer Verein mit eingeplant. Einladung ergeht zu beiden Veranstaltungen. red