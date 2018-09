GAL für mehr Transparenz im Stadtrat

Immer häufiger erhalten die Stadträte und damit auch die Presse und die Öffentlichkeit bei Tagesordnungspunkten einen Verweis der Verwaltung mit dem Wortlaut: "Die Verwaltung berichtet im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation über den aktuellen Sachstand".

Eine Anfrage der Grünen-Stadträtin Kiki Laaser, ob es möglich wäre, die Powerpoint-Präsentationen (PPP) schon im Vorfeld zu erhalten, habe Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) abgelehnt und die Anfrage damit als erledigt betrachtet. Als Grund habe er angeführt, dass er dem Stadtrat immer den aktuellsten Stand vermitteln wolle, so Laaser in einer Pressemitteilung. Ihr falle auf, dass PPPs besonders häufig bei Bauvorhaben erst zur Sitzung vorlägen, wie zuletzt in der Juli-Vollsitzung zum Umbau des ehemaligen Kreiswehrersatzamtes.

"Nicht nur die Stadtratsmitglieder", so Laaser, "sondern auch die Presse und die Öffentlichkeit können sich dann im Vorfeld der Sitzungen nicht informieren." Und sie fügt hinzu: "Falls das Kreiswehrersatzamt in der Nacht vor der Sitzung zusammenstürzt, gäbe es für ganz aktuelle Infos auch noch Tischvorlagen, E-Mails oder den FT."

Laaser findet das Verhalten von OB und Verwaltung inakzeptabel. "Der Stadtrat muss sich auf Sitzungen entsprechend vorbereiten können." Sie habe dies in einem Schreiben vom 16. August an Starke entsprechend formuliert. Auf die Antwort warte sie bis heute. red