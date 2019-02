Gaiskirche ist das Ziel

Der Fränkische-Schweiz-Verein wandert mit Regionalkantor Georg Schäffner am Aschermittwoch, 6. März, zur Gaiskirche. Die Wanderung ist etwa elf Kilometer lang und dauert ungefähr sechs Stunden. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Marktplatz in Gößweinstein. red