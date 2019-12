Gagel und Roth auf dem Podest

Bei den oberfränkischen Hallen-Meisterschaften in Forchheim nahmen fünf Schützen des FSV Bad Staffelstein teil. Philipp Gagel und Ina Roth schafften mir Rang 3 jeweils den Sprung aufs Podest. Während Gagel in der Klasse Recurve Jugend 438 Ringen erreichte, kam Roth in der Damenklasse auf 534 Ringe. Einen Platz hinter Roth landete Vereinskollegin Ina Eckstein. In der Herrenklasse Recurve belegte Michael Horn den neunten Platzund Dominic Lang Rang 17. Das Bild zeigt von links nach rechts: Michael Horn, Ina Eckstein, Philpp Gagel, Ina Roth, Dominic Lang. Foto: privat