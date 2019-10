Gästekarte wird überarbeitet

Aktuell werden die Leistungen der Gästekarte des Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein überarbeitet, um den Urlaubern auch in Zukunft ein breit gefächertes Angebot bieten zu können. Mit der Gästekarte, die jeder touristische Übernachtungsgast in Bad Staffelstein erhält, kann man kostenlose und ermäßigte Leistungen in Anspruch nehmen. Und Betriebe, die sich an der Gästekarten-Aktion beteiligen möchten, profitieren von einer kostenlosen Bewerbung ihres Unternehmens in den Gästekarten-Werbemedien. Wer Interesse an einer Teilnahme an der Gästekarte hat, wendet sich bis Montag, 21. Oktober, an den Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/33120, oder per E-Mail an tourismus@bad-staffelstein.de. red