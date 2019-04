Gästeführungen der Tourist-Info im April

Im April bietet die Tourist-Information der Stadt Forchheim wieder Gästeführungen an. Diese sind:

Stadtführung am 3./10./17./24. April jeweils um 15 Uhr und am 6./13./20./27. April jeweils um 10.30 Uhr; Kulinarische Bierverkostung am 3. April um 19 Uhr (Treffpunkt: Parkcafé, Spitalstraße; Anmeldung erforderlich); Forchheim uneinnehmbar am 7. April um 14 Uhr; Genießertour am 13. April um 10.30 Uhr (Anmeldung erforderlich); Segway-Tour am 14. April um 15 Uhr (Treffpunkt: Sportinsel; Anmeldung erforderlich); Osterbrunnenfahrt am 20. April um 9.30 Uhr (Treffpunkt: Rathausplatz; Anmeldung erforderlich); Walk-of-Beer-Tour am 27. April um 11 Uhr (Anmeldung erforderlich); Bierkellerführung gratis am 27. April um 15 und 16 Uhr (Treffpunkt: Festplatz Kellerwald Info). Treffpunkt ist, soweit nicht anders angegeben, an der Tourist-Info. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Tourist-Information, Kapellenstraße 16, Kaiserpfalz, Forchheim, Telefon 09191/714-338, E-Mail tourist@forchheim.de. red