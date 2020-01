Gästeführer in Pottenstein

Am Wochenende findet der 18. Bayerische Gästeführertag in Pottenstein statt. Etwa 120 Teilnehmer aus ganz Bayern machen dem Felsenstädtchen ihre Aufwartung.

Der Gästeführertag fand bislang in wesentlich größeren Orten statt. Auf Initiative von Birgit Haberberger in ihrer Funktion als Vorsitzende des Gästeführervereins Pottenstein/Fränkische Schweiz ist es gelungen, das Städtchen in der Fränkischen Schweiz in den Fokus zu rücken. Eröffnung ist am Freitag, 10. Januar, um 13 Uhr im Bürgerhaus. Nach den Grußworten schließen sich Fachvorträge zu verschiedenen lokalen und regionalen Themen statt. Die Vorträge gehen am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr weiter. Nachmittags zeigt sich Pottenstein im Rahmen mehrerer Exkursionen.

Das ausführliche Programm findet man auf der Internetsteite des Veranstalters, dem Münchner Gästeführerverein.Veranstalter vor Ort ist der Gästeführerverein Pottenstein/Fränkische Schweiz. Weitere Informationen erteilt Birgit Haberberger unter Telefon 09243/700777, 0170/6313355, oder per E-Mail an birgithaberberger@web.de. red