Gästeführer erkunden Adidas-Zentrale

Das Interesse an den Gästeführungen "Herzogenaurach - Die Wiege der Sportartikelindustrie" und "Herzogenaurach - traditionell, einzigartig, bewegend!" steigt stetig an. Oft werden die Herzo-Gästeführer dabei gebeten, das Adidas-Areal mit seiner supermodernen Architektur zu erklären oder sogar zu umfahren. Um den Gästen diese und weitere Informationen über Adidas geben zu können, wurden den Gästeführern die World of Sports gezeigt. Aktuelle Daten zum neuen Gebäude Arena und weiteren Locations rund um den Campus wurden mit großem Interesse aufgenommen. Susen Friedrich, Senior Manager History Management, und Sylvia Lohmaier, Executive Assistant Corporate Communication, zeigten den Gästeführern, dem Vorsitzenden des Heimatvereins sowie einem Team des Amtes für Stadtmarketing und Kultur die Anlage. Führungen können unter www.herzogenaurach.de/entdecken/stadtrundgaenge oder direkt bei den Gästeführern gebucht werden. Foto: privat