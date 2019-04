Gästeführer erklärt das Museum

Gästeführer Hans Ehl aus der Interessengemeinschaft der Gästeführer im Aischgrund ist am Sonntag, 28. April, von 14 und 16 Uhr im Höchstadter Heimatmuseum (Altes Rathaus) anwesend und gibt Informationen zur Ausstellung und den Hintergründen - einfach im Museum nach dem Gästeführer fragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Führung ist kostenlos, Spenden für das Museum werden gerne genommen. Weitere Infos gibt es bei Hans Ehl (E-Mail: hans.ehl@gaestefuehrer-im-aischgrund.de; Telefon 0176/94898196). Auch in den nächsten Monaten wird es weitere Sonntagsführungen der "Interessengemeinschaft der Gästeführer im Aischgrund" (Mitglied im Bundesverband der Gästeführer) geben. red