Gäste waren uneinsichtig

Am Dienstagabend hielten sich zwei rumänische Damen in einer Gaststätte in Reiterswiesen auf. Die beiden störten sich nicht am Rauchverbot in Gaststätten und konsumierten neben reichlich Alkohol auch Zigaretten in den Räumlichkeiten. Der Aufforderung durch das Personal, das Rauchen zu unterlassen, kamen die zwei Frauen nicht nach und wollten die Örtlichkeit auch nicht verlassen. Es wurden Beamte der Polizeiinspektion hinzugerufen, welche die beiden uneinsichtigen Damen nach draußen begleiteten. Es folgt nun jeweils eine Anzeige nach dem Gesundheitsschutzgesetz. pol