Von heute (23. Januar) bis Sonntag kommen zehn Jugendliche aus aller Welt nach Neuenmarkt. Jedes Jahr geht es mit Konfirmanden aus der Region eine Woche zum Bodenseehof. Jetzt kommen Gäste vom Bodensee nach Oberfranken und gestalten hier eine aufregende Woche, nicht nur für Jugendliche. Zum Ober-Thema "Herr ich glaube, Hilf meinem Unglauben" geht es mit diesen zehn Jugendlichen jeden Abend ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Neuenmarkt hoch her.

Der Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Kirche beginnt um 9.30 Uhr. Am Freitag gehen die Jugendlichen von 8 bis 13 Uhr und am Nachmittag in die Jungschar. Außerdem sind Familien am Samstag von 10 bis 12 Uhr zum Brunch in der Kita, Friedhofstraße 10, eingeladen. red