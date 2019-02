Gäste im Lichtspiel-Kino

Am heutigen Dienstag besuchen die Pianistin und Filmemacherin Kyra Steckeweh und der Regisseur und Produzent Tim van Beveren das Lichtspielkino, um ihren Film "Komponistinnen" (18.45 Uhr) vorzustellen. Obwohl es in Europa viele große Komponistinnen gegeben hat, kennt man bis heute überwiegend deren männliche Kollegen. Fakt ist: Unter den 100 meist gespielten Komponisten findet sich keine Frau! Dies fiel auch der Leipziger Pianistin Kyra Steckeweh auf. Mit Regisseur Tim van Beveren ging sie in diesem Film der Frage nach, wie mit dem Erbe von Komponistinnen umgegangen wird. Weitere Infos und Reservierung unter der Rufnummer 0951/26785 im Kino (AB). red