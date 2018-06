Gäste bewerten mit "Sehr gut"

red



Die Jugendbildungsstätte Volkersberg hat auch heuer eine Holidaycheck-Auszeichnung erhalten. Die Volkersberggäste bewerteten ihren Aufenthalt in der Jugendbildungsstätte der Diözese Würzburg mit durchschnittlich 5,8 von maximal 6 Punkten. "Ihre Unterkunft zählt somit zu den sehr gut bewerteten Unterkünften auf Holidaycheck", bestätigt das Online-Bewertungsportal dem Volkersbergteam. Der Volkersberg hat somit die beste Bewertung aller aus Bad Brückenau auf Holidaycheck aufgeführten Unterkünfte."Die Rückmeldungen unserer Gäste sind sehr wertvoll und wichtig", erklärt Rezeptionsleiterin Mariola Zorzytzky. "Jede einzelne Rückmeldung ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Arbeit, den wir sehr ernst nehmen. In wöchentlichen Treffen unserer Abteilungsleiter werden diese ausgewertet und mit weiteren Handlungsschritten für unser Team versehen", erläutert Zorzytzky. "Jeder abreisende Gast erhält eine persönliche E-Mail, in der wir uns für seinen Aufenthalt bedanken und zugleich um eine Bewertung bitten", erklärt Zorzytzky. Die Mail enthalte einen Link zu einem kurzen Fragekatalog. In den vergangenen zwölf Monaten gingen daraufhin rund 650 detaillierte Rückmeldungen ein. Darauf hin wurden kleine Reparaturen erledigt, das Programmangebot weiterentwickelt, und die Serviceorientierung verstärkt.Natürlich bekomme man laut Zorzytzky auch während des Aufenthalts am Volkersberg viele mündliche Rückmeldungen. Die Online-Bewertung böte den Gästen aber noch eine gute Möglichkeit mit Abstand und in Ruhe detaillierte Rückmeldungen zu geben. Diese sind anonymisiert auf der Homepage www.volkersberg.de für alle Interessierten einsehbar.