Gäste aus China an der Tourismusschule

Ein College aus dem chinesischen Huzhou möchte den Austausch mit Schülern der Tourismusschule Franken in Kronach auf den Weg bringen. Auch möchten sie stärker mit dem Frankenwald und dem Fichtelgebirge zusammenarbeiten. Das ist das Ergebnis des Besuchs einer Delegation von Mitgliedern der chinesischen Regierung sowie des Huzhou Vocational & Technical Colleges auf Einladung des Wunsiedeler Landrates Karl Döhler.

Im Einzugsgebiet von Shanghai gelegen und als Naherholungsgebiet für die Einwohner von Shanghai ist Huzhou eine aufstrebende Stadt in China. Das Huzhou Vocational & Technical Colleges besuchen rund 10 000 Schüler und Studenten, die dort in verschiedenen Fachrichtungen ausgebildet werden: Tourismuswirtschaft sowie in drei technischen Studiengängen und auch die Bereiche Design und Betriebswirtschaft.

Chinesisch im Stundenplan

Den Auftakt machte der Besuch in der Tourismusfachschule Franken in Kronach, deren Schüler im Stundenplan auch das Fach "Chinesisch: Interkulturelle Kompetenz" haben. Eine Ausbildung und Ausrichtung, die die Gäste aus Fernost so sehr beeindruckt hat, dass sie eine Partnerschaft und den Austausch von Schülern anstreben möchten.

Deckungsgleiche Inhalte

Der Bereich Tourismuswirtschaft des chinesischen Colleges deckt sich sehr gut mit den Lerninhalten an der Tourismusschule Franken in Kronach. Die Delegation konnte sich neben den Ausbildungsinhalten auch von den schuleigenen Fachräumen, bestehend aus einer Hotelrezeption, einem Vier-Sterne-Hotelzimmer, der Lernküche mit Restaurant und einem Reisebüro überzeugen.

Auch das College stellte sein Lehrprogramm dem Schulleiter Rudolf Schirmer, der Innenkoordinatorin Anja König, dem Leiter der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge Geschäftsbereichsleiter für Kreisangelegenheiten des Landkreises Wunsiedel, Edelmann und zwei Mitarbeiterinnen der Firma Scherdel vor. Der Chinesischlehrer der Tourismusschule Franken, Li Zhou, sowie Yu-Yen Lin-Forberger von der Firma Scherdel unterstützten den Besuch als Dolmetscher.

Danach ging es im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge zur Firma Scherdel und deren Ausbildungszentrum "Schatz", um Einblicke in verschiedene Berufsbilder und werksübergreifende Qualifizierungen zu erhalten. Der Kontakt kam über die Firma Scherdel aus Marktredwitz zustande, die in Huzhou ein Werk betreibt, in dem auch immer wieder Praktikanten und Absolventen des Colleges tätig sind.

Die chinesischen Besucher sind sehr interessiert an einer Kooperation mit der Tourismusschule Franken in Kronach sowie dem Ausbau der Kontakte mit der Region Frankenwald und Fichtelgebirge.

Wer sich für die Tourismusschule Franken interessiert, kann diese am Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, 9. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Siechenangerstraße 13 kennen lernen. red