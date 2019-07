Gäste aus Bingham kommen

In Wallenfels wird in den kommenden Tagen wieder englisch gesprochen. Zur Kirchweih bekommen die "Flößer" gleich von zwei Gruppen aus der Partnerstadt Bingham Besuch. Mit rund 50 Personen kommen die Fußballer des Bingham Town FC. Auch die Mitglieder der ehemaligen Schulband "Toothill Dance Band" kommen zu einer "Reunion" nach Wallenfels.

Die Verbindung der Flößerstadt mit dem Ort in den East Midlands besteht seit 35 Jahren und ist immer noch sehr lebendig. Erstmals unternimmt eine Mädchenmannschaft des Bingham Town FC die Reise über den Kanal. Am Mittwoch, 24. Juli, treten die Juniorinnen U15 um 17.30 Uhr auf dem Wallenfelser Fußballplatz gegen Steinwiesen an, anschließend spielen die Herren gegen den Gastgeber. Am Donnerstag sind beide Teams ab 17.30 Uhr zu Gast auf dem Feld des FC Unter-Oberrodach. Dort treffen die Mädchen auf den SV Reitsch und die Senioren auf den Hausherren.

Bei der Toothill Dance Band handelt es sich um echte Pioniere der Partnerschaft. Bandleader Colin Smith ist es wieder gelungen, eine spielfähige Formation zusammenzustellen. Am Sonntag ab 15.30 Uhr wollen sie das Zelt zum Swingen bringen. red