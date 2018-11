Gärtnern mit der Natur

Viele Gärten sind kleine Paradiese, wahre Blickfänge. Dennoch erblickt der Passant sie nicht sofort. Versteckt liegen sie hinter den Häusern. Nicht anders in Ludwigschorgast. Mit "Zeigt her euren Garten" machte sich der Gartenbauverein auf Motivsuche.

Dazu hatten die Verantwortlichen im Sommer alle Gartenfreunde im Ort aufgerufen, Fotos, die ihre Anwesen von der besten Seite zeigen, einzureichen. Beim Vereinsabend im Gasthof Schicker präsentierte Vorsitzender Klaus-Peter Kugler in einer eindrucksvollen Bildershow das Ergebnis mit den schönsten Ecken und Lieblingsplätzen der Hausbesitzer.

Natürlich gab es auch in diesem Jahr Blumen und Tonmodeln des Kreisverbands für die Gewinner des Einzelhauswettbewerbs. Für einen Hingucker-Effekt sorgt bei Marco Heuschmann und Barbara Rupprecht die gelungene Dachbegrünung des Carports. Die Natursteintreppe von der Garage zum Hauseingang dient nicht nur der Überwindung des Höhenunterschieds, sondern ist gleichzeitig ein gefälliges Gestaltungselement. Ziergräser, Rosen und Pflanzen in verschiedenen Variationen, Bambus und Buchskugeln sind grüne und farbenfrohe Begleiter des Aufgangs. Harmonisch in das Gesamtbild fügt sich der Rosenbogen ein, darunter die Sandsteinbank als perfekter Ruheplatz. "Barbara hat einen grünen Daumen", lobte Marco Heuschmann und dankte seinem Vater Adolf für die tatkräftige Mithilfe.

In Ludwigschorgast sehr wohl fühlen sich Michael und Julia Matthes. Das Ehepaar ist 2014 aus Trebgast zugezogen. Es genießt die ruhige, sonnige Lage im Baugebiet "Rother Bühl". Nach persönlichen Vorstellungen haben sie sich mit einem naturnahen Garten um das schmucke Eigenheim ein lebenswertes Umfeld geschaffen.

Eine Lanze brach Kugler für den ökologischen Garten. "Mit der Natur gärtnern statt gegen sie", so laute das Grundprinzip. Und: "Je mehr Strukturen, umso besser für Insekten, Vögel und Pflanzenvielfalt."

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani nannte die Gartenfreunde Menschen, die Ja sagen zur Ortsverschönerung und zur Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Bei einer Tombola gewann jedes Los. Tobias Braunersreuther