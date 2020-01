Gärtnern ist eine Zeitfrage

Der Obst- und Gartenbauverein sieht sich als ein Kulturträger in der Stadt Zeil. Bei der Jahresversammlung gab es denn auch ein Dankeschön von Dieter Köpf im Namen der Pfarrei für die jährliche Wurzbüschelaktion am Käppele zu Maria Himmelfahrt. Das Augenmerk richtet sich im 125. Jubiläumsjahr des Obst- und Gartenbauvereins auf einige Veranstaltungen, darunter demnächst das Spanferkelessen am Samstag, 8. Februar, im Gasthaus Warmuth, ab 17 Uhr. Verbindliche Anmeldung ist bis Freitag, 31. Januar, erbeten bei Vorsitzen-dem Ulrich Dölker (Telefon 09524/300671).

Geringe Resonanz

Zur Hauptversammlung des etwas über 130 Mitglieder zählenden Vereins waren 24 Personen gekommen. Wie Ulrich Dölker ausführte, hatte ihn eine Operation im vergangenen Jahr etwas gebremst. Dennoch gab es Gutes zu vermelden. So kam der Obstbaumschnittkurs am Käppele gut an. Und auch die Kräuterbüschelaktion zu Maria Himmelfahrt war ein voller Erfolg. Der Obst- und Gartenbauverein stockte die Spenden auf 500 Euro auf. Hubert Kuhn übergab Pfarrer Michael Erhart bei einem Gottesdienst das Geld. Überraschend gut lief die erste Pflanzenbörse im Garten von Christa und Martin Schlegelmilch; der Verein will auch heuer eine Pflanzenbörse anbieten. Es ist ratsam, bereits jetzt Pflänzchen anzuziehen.

Es fehlen die Helfer

Bei Veranstaltungen wie dem Zeiler Abend zeigt sich die hohe Altersstruktur: Weil es nicht genug Helfer gibt, stellten sich die "Jugendzünder" als Unterstützung bereit. Weniger als 20 Interessenten gab es für den Vereinsausflug zur "Kleinen Gartenschau" nach Wassertrüdingen, der daher ausfiel. Für dieses Jahr ist ein Ausflug in das "Gartenparadies Haßberge" geplant, und zwar im Mai/Juni.

Aufgegeben hat der Verein den Hexengarten an den Grabengärten. Stattdessen wird im Sophiengässchen, wo der Verein Pfingstrosen gepflanzt hat, ein Hochbeet aufgestellt. Helfer sind willkommen. Ferner geplant: Christa Schlegelmilch bietet zwei Rosenschnittkurse (Vormittag und Nachmittag) am Samstag, 14. März, an (Ausweichtermin 21. März). Die Pflanzenbörse ist am Samstag, 2. Mai, geplant. Geplant sind ferner ein Obstbaumschnittkurs am Gelände des Käppele; es gibt die Kräuterbüschel-Aktion zu Maria Himmelfahrt, und auch die Bewirtung des "Zeiler Abends" wird übernommen.

Im Pfarrsaal wird am Freitag, 9. Oktober, in einem angemessenen Rahmen das 125. Gründungsjahr des Obst- und Gartenbauvereins gewürdigt. Bei den Regularien gab es keine Probleme. Der Vorstand wurde entlastet. Wahlleiter war Dieter Köpf; das Ergebnis: Vorsitzender bleibt Ulrich Dölker, seine Stellvertreterin und Schriftführerin ist Brigitte Krause, Kassier bleibt Hubert Kuhn, Rechnungsprüfer bleibt Herbert Brehm.

Die Beisitzer

Beisitzer sind Ursula Ortmann, Christiane Babel, Roswitha Endres, Christa Schlegelmilch und Werner Schneider.

Die Versammlung beschloss die Anhebung des Jahresbeitrags von zehn auf zwölf Euro. In der Aussprache gab es Kritik: Brigitte Krause gab zu bedenken, dass ein Teil der Vorstandsmitglieder berufstätig ist und nicht immer die Zeit aufbringen kann, die er gerne möchte. Nebenbei auch ein Grund, warum viele Hausbesitzer im Neubaugebiet sich statt Nutz- und Blumengärten Steingärten anlegen. Sie appellierte daran, sich selber einzubringen oder auch jüngere Interessenten anzusprechen und ihnen die Mitgliedschaft anzubieten: Der Verein, das sind alle.

Maria Reinwand bekundete ihren Unmut über die fehlende Kinder- und Jugendarbeit; wer Kinder- und Jugendarbeit leiste, den solle der Verein mehr unterstützen, als es seinerzeit bei ihr der Fall war. Wie Vorsitzender Ulrich Dölker denn auch ankündigte, soll die Jugendarbeit angegangen werden. Auf einer Fläche eines Landwirts im Stadtgebiet könnte mit Kindern und Jugendlichen "gegärtelt" werden.

Infos per Whatsapp

Aus der Versammlung kam der Vorschlag, künftig über Mail oder/und Whatsapp zu Informieren. Die Verantwortlichen wollen eine private Whatsapp-Gruppe einführen (Interessenten melden sich unter Handynummer 0179/1161528). kra