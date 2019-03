Mit ihrem Vortrag über "Gärtnern in Zeiten des Klimawandels" geht Anne Drüschler auf ein sehr aktuelles Thema ein. Es ist nicht zu übersehen, dass die Problematik längst auch in unseren Gärten angekommen ist. Verbrannte Rasenflächen, schlechte Ernten bei hitzeempfindlichen Gemüsearten und das Auftreten neuer Schadenserreger sind Alarmsignale, die den Gärtner herausfordern. "Was kann der einzelne Gärtner konkret in dem so veränderten Umfeld tun?" Die Referentin zeigt Wege auf, wie wir in unseren Gärten gegen Trockenheit, Sturm und Unwetter die richtigen Akzente setzen, um im Einklang mit der Natur den Klimawandel zu meistern. Der Obst- und Gartenbauverein Zapfendorf lädt zu diesem Vortrag am morgigen Freitag, 22. März, um 19 Uhr ins Pfarrheim in der Bamberger Straße ein. red