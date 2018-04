Gärtnerherzen schlagen höher beim 1. "MainGartenTag" in Weismain

Jede Menge Gemüsepflanzen haben die Mitarbeiter der Umweltstation in Weismain in ihre neu aufgestellten Hochbeete gesetzt, denn bis zum 6. Mai ist es nicht mehr weit. Dann findet im ehrwürdigen Kastenhof in der Jurastadt Weismain der 1. "MainGartenTag" statt, an dem sich alles rund ums eigene Gärtnern, Selbstversorgen und Direktvermarkten dreht.

Gartenbauvereine, Gärtnereien und Obstbaumschulen bieten an Ständen Jungpflanzen, Sämereien, Produkte und Infos zum Anbau und zur Verarbeitung von Gemüse, Obst, Kräutern und zum naturnahen Garten an. Und natürlich darf unter dem Motto "Nachhaltig genießen am Obermain" auch das Kulinarische nicht zu kurz kommen.

Der "MainGartenTag" beginnt um 10 und endet um 17 Uhr. An mehreren Ständen kommen auch Kinder auf ihre Kosten: Bei den Görauer Fröschla, der Jugendgruppe des Gartenbauvereins, können sie Wildbienen-Nisthilfen bauen, bei der Wohnsiger Jugend können Blumentöpfe bemalt und bepflanzt werden, die Umweltschule SchlöNZ der BN-Kreisgruppe Kulmbach hat ein Pflanzenquiz im Gepäck und bei den "Buntspechten" aus Lahm können Nagelbilder gemacht werden.

Der "MainGartenTag" ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Landkreise Lichtenfels und Kulmbach unter der Organisation der Umweltstation Weismain. Um 14 Uhr werden die beiden Landräte Christian Meißner und Klaus-Peter Söllner zu einem Rundgang erwartet.

Im Seminarraum der Umweltstation werden Kurzvorträge und Filme zum Thema Selbstversorgen und Pflanzenvielfalt angeboten: 11.30 und 16 Uhr: Die Tomaten sind meine Rosen (Kreisverband Gartenbau Lichtenfels, Helga Dressel); 12 und 13.30 Uhr: Ernten, was man sät (preisgekrönter Kurzfilm von Christian Beyer über den Bamberger Selbsternte-Garten); 12.45 Uhr: Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi Bamberg, Heike Kettner); 14.30 Uhr: Solitäre Wildbienen im Garten (Günter Reif, Kreisverband Gartenbau Kulmbach); 15 Uhr: Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (Annemarie Drüschler); 15.30 Uhr: Bärlauch (Edith Wagner).

Was das Kulinarische anbelangt, gibt's zum Thema passend "Gartenhappen" mit Kräuter- und Käsedips, dazu Holzofenbrot aus Modschiedel, Pizza, Gemüse-Suppe, Spanferkel und Gegrilltes. Kaffee und Kuchen steuert der Schützenverein Weismain bei. Als Parkplätze stehen die Parkflächen beim Bauhof Weismain, bei der Firma Dechant in der Häfnergasse und bei der Brauerei Püls in der Neudecker Straße zur Verfügung, ebenso kann an der Burgkunstadter Straße stadtauswärts geparkt werden. red