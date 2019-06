Der Förderverein St. Gangolf in Bamberg veranstaltet zugunsten der Generalsanierung von St. Gangolf am Freitag, 28. Juni, eine Gärtnerstadtführung. Die Teilnehmer begeben sich mit Gästeführerin Evelyn Strauch auf Entdeckungsreise durch die Welterbe-Gärtnerstadt und besuchen das Gärtner- und Häckermuseum sowie eine Gärtnerei. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gärtner- und Häckermuseum, Mittelstraße 34 in Bamberg. Anmeldung unter foerderverein@st.gangolf.de. red