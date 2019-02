Gärten als Raum für Insektenschutz nutzen

Die Brückenauer Rhönallianz will aktiv den Artenschutz fördern und Bienen und anderen Insekten zu mehr geeigneten Lebensräumen verhelfen. Hierfür wurde eine Netzwerk-Partnerschaft mit der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim mit dem Titel "Farbe für Stadt und Land" eingegangen. Die LWG berät in diesem Zusammenhang die Kommunen in ihrer Absicht mehr Biodiversität zu wagen, indem unter anderem neue Blühflächen angelegt werden.

Vortragsabend

"Bienenfreundliches Flächenmanagement" kann aber auch sehr gut im Bereich privater Gärten praktiziert werden. Wie das geht, was zu beachten ist und mit welchen Erfolgen man rechnen kann, erläutert Kornelia Marzini (LWG) am Montag, 25. Februar, in einem Vortrag im "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach. Um 19 Uhr sind insbesondere Privatgärtner und die Mitglieder von Gartenbauvereinen eingeladen, sich umfassend zu informieren, wie Biodiversität auch in eigenen Gärten und auf kleinen Flächen gefördert werden kann. Im Anschluss werden Fragen der Besucher beantwortet. red