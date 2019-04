Gänsehaut inklusive

Vor gut einem Jahr gastierte "Jericho" erstmals in Mangersreuth - und es hat dem Publikum und den Musikern dort so gut gefallen, dass die bayerische "Kirchenpop-Legende" wiederkommt. Am Samstag, 13. April, um 19 Uhr gibt es wieder einen bewegenden Abend mit "Liedern für Geist und Seele".

Mit dem Konzert am Vorabend des Palmsonntags geben die Musiker den Besuchern die Gelegenheit, mit einem besonderen spirituellen Erlebnis in die Karwoche zu starten.

"Jericho" wurde schon 1975 gegründet und ist seitdem ohne Unterbrechung ehrenamtlich unterwegs. "Man muss sie unbedingt hören", schrieb das evangelische Sonntagsblatt über die Gruppe - ihre Lieder und Texte hätten "Gänsehautgarantie".

Sängerin aus Neudrossenfeld

Das Geheimnis von "Jericho" ist wohl die Mischung aus Veränderung und Konstanz. So sind wie im Vorjahr Ella List (Neudrossenfeld) und Eva Schürmann die "starken Stimmen" (Sonntagsblatt) mit einer bewährten und seit Jahrzehnten eingespielten Band im Rücken. Kopf der Gruppe ist Frank Seifert, dessen Moderationen und Gedanken eine wichtige Säule im Konzertprogramm sind. "Jericho"-Konzerte bieten ungetrübte Spielfreude, ein sympathisches Auftreten, Charisma, Erfahrung gepaart mit Lebendigkeit und eine gute Moderation. Die Songs sind meist selbst geschrieben: Lieder mit deutschen Texten, voller Tiefgang, nachdenklich, berührend, ermutigend.

Spirituelle Ereignisse

Begegnungen mit "Jericho" sind auch ein spirituelles Ereignis, mit Musik "von Hand gemacht" und liebevoll in eher kleinen, ansprechenden Räumen aufgeführt. Die Lieder sind festgehalten auf bisher rund 15 Alben. Die in Schweinfurt gegründete Band gehörte zu den Pionieren des "Neuen Geistlichen Liedes". Sie war bundesweit Stammgast auf vielen Kirchentagen, spielte in berühmten Kirchen und Sälen, unter freiem Himmel auf dem Ku-Damm in Berlin oder im Zirkus-Krone-Zelt auf der Münchner Theresienwiese - und immer wieder in Kirchen. "Wer letztes Jahr da war, möge diesmal noch jemanden mitbringen", so Pfarrer Jürgen Rix im Vorfeld.

Erlös für Gemeindehaus

Der Eintritt ist frei. Spenden kommen zu einem guten Teil dem neuen Mangersreuther Gemeindehaus zugute, das zur Kirchweih im September eingeweiht werden soll. red