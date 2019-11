"Gänsehaut-Feeling" in 700 Metern Tiefe

Jörg Bissot vom TSV Weitramsdorf organisiert seit 2007 jährlich die Busfahrt zum Kristall-Lauf nach Sondershausen. Dieser spezielle Lauf findet immer im Brügmann-Schacht in einem Salzbergwerk in etwa 700 Meter Tiefe statt.

Und bereits seit Jahren stellen die Coburger mit über 30 Teilnehmern das größte Kontingent bei dem auf 450 Teilnehmer begrenzten Läuferfeld.

Ganz besondere Herausforderung

"Es hat sich ein harter Kern von knapp 20 Läufern herauskristallisiert", so Oliver Höhn der jetzt auch zum 13. Mal in Folge mit am Start war. "Die 20 sind immer dabei und jedes Jahr kommen dann auch Frischlinge hinzu, die erstmalig mit Helm und Stirnlampe ins Bergwerk einfahren. Gerade für die ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung."

Sechs Runden mit 1,7 Kilometer

Die Strecke ändert sich jedes Jahr, da vom Betreiber des Bergwerks immer wieder neue Bereiche freigegeben oder gesperrt werden. So musste dieses Jahr eine 1,7 Kilometer lange Runde sechs Mal durchlaufen werden - so das die Gesamtdistanz 10,2 Kilometer betrug. Die Herausforderung liegt dabei im Laufen mit Helm, in der Dunkelheit und in der Enge der Schächte, durch die sich auch dieses Jahr wieder rund 450 Läufer auf den Weg machten.

Dazu kommt die trockene, warme Luft und der durch den Salzstaub teilweise rutschige Bodenbelag, so dass persönliche Bestzeiten eher nicht möglich sind. Trotzdem konnten die Coburger immerhin drei Podestplätze erlaufen.

Bei den Männern sicherte sich Christian Birke (Birke Vital) in 0:40:51 Stunden den fünften Platz in der Gesamtwertung und den dritten Platz in seiner Altersklasse. Bei den Damen waren Sabrina Wiercinski (0:47:49) und Kerstin Fischer-Mahr (0:53:30/beide TSV Sonnefeld) jeweils in ihrer Altersklasse erfolgreich und belegten dort den dritten Platz.

Emotionaler Höhepunkt

Emotionaler Höhepunkt dieser Veranstaltung ist immer wieder die Siegerehrung im Kristall-Saal. Diese beginnt immer mit dem Auftritt der "Grubenwehr Bergwerk Ost" aus dem Ruhrgebiet, die das Bergmannslied "Der Steiger kommt" zum Besten geben. Und wenn dann nach wenigen Takten auch ein Großteil der Läufer mit einsteigen und dann über 400 Kehlen "Glück auf, der Steiger kommt" singen, dann ist das für alle Gänsehautfeeling pur. "Man findet es ja immer etwas befremdlich, wenn man solche Lieder irgendwo im Fernsehen sieht und hört", so Anja Reuss, "aber hier unten hat das eine ganz andere Wucht und Bedeutung. Da spürt man richtig den Zusammenhalt der Bergleute - echt toll". jbi