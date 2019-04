Gänsehaut beim Glockenguss

Mancher Bewohner des Gottesgartens wird sich am vergangenen Freitagnachmittag gewundert haben, dass für 20 Minuten alle Glocken der Basilika läuteten. Sie haben ihre "neuen Geschwister" begrüßt: Zur gleichen Zeit begann nämlich in Neunkirchen/Baden bei der Gießerei Bachert der Guss der neuen Basilikaglocken. Diese "Gleichzeitigkeit" haben sich die beiden Basilikamesner Tobias Hartmann und Daniel Reitz ausgedacht, der eine in Neunkirchen, der andere in Vierzehnheiligen - die Gleichzeitigkeit ist im Zeitalter des Smartphones ja kein Problem mehr.

"Allmächtiger Gott, segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unseren Mühen Erfolg. Gib, dass die neuen Glocken deinen Namen verherrlichen." So hieß es in dem Gebet, das Pater Heribert Arens vor dem fauchenden Ofen und den vorbereiteten Bahnen für die glühende Bronze in der Glockengießerei Bachert vortrug.

Glühende Bronze floss in die Form

Fasziniert blickten die Zuschauer - darunter 25 Personen aus dem Gottesgarten am Obermain - auf den riesigen schwarzen Kessel, in dem die glühende Bronze brodelte. Und sie beobachteten Meister Albert Bachert, der mit seinen Männern auf dem Sandhügel stand, in den die Gussformen eingegraben waren.

Und dann kam der Moment, der manchem der Teilnehmer Tränen in die Augen trieb, und fast allen eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ: Der Kessel wurde angestochen - und die glühende Bronze floss in die vorbereiteten Kanäle auf dem Sandhügel. Es zischte und sprühte, und die Augen der faszinierten Zuschauer starrten wie gebannt auf die Bahnen, in denen die Gießer das glühende Metall zu den einzelnen Formen leiteten.

Am Glockenguss nahmen auch Vertreter der Evangelischen Gemeinde von Wurzen/Sachsen und der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde von Bietigheim-Bissingen teil, für die beim gleichen Guss Glocken gegossen wurden.

Abgeschlossen wurde der Guss mit einem Fürbittgebet für die Mitarbeiter der Gießerei, für jene, die den Guss der Glocken fördern, und für alle jene, die der Klang dieser Glocken erreichen wird.

Im Anschluss an den Guss erklärte Christiane Bachert, die Frau des Meisters, an einem Modell, wie die Form für den Guss über die Bearbeitung der "falschen Glocke" Schritt für Schritt entsteht. Die Gruppe aus dem Kreis Lichtenfels traf sich dann mit Rosemarie Vollmer, der Künstlerin, die die Glocken gestaltet hat. Sie erklärte, wie sie die Namen und Aufschriften der Glocken - entstanden im Zusammenwirken von Kirchenverwaltung, Basilikaorganist Georg Hagel und dem deutschlandweit bekannten Glockensachverständigen Dr. Claus Peter - grafisch gestaltet und bebildert hat. "Für mich war es eine Ehre, die Glocken für die berühmte Basilika Vierzehnheiligen gestalten zu dürfen!", sagte Rosemarie Vollmer.

Was die Teilnehmer besonders interessierte, war die Frage, wie es möglich sei, die Gestaltung auf die Glocke zu bringen. Hoch interessant war es zu erfahren, wie zunächst eine "falsche Glocke" künstlerisch bearbeitet wird, aus der später der Hohlraum für die zu gießende Glocke entsteht.

Dann machten sich die 25 Teilnehmer wieder auf den Heimweg. Sie waren sich bewusst, dass die soeben gegossenen Glocken all jene, die dabei waren, wohl um Jahrhunderte überleben werden. red