Gädheimer helfen Gädheimern

Aufgrund einer Umfrage bei Senioren vor zwei Jahren, die eine hohe Resonanz erfuhr, hat die Gemeinde Gädheim nun einen Bürgerdienst "Bürger helfen Bürgern" ins Leben gerufen. Bürgermeister Peter Kraus (CSU), der die treibende Kraft hinter dem Angebot ist und sich auch selbst ehrenamtlich in diesem Dienst engagieren wird, stellte das Projekt dem Gemeinderat vor und erläuterte Einzelheiten in einem anschließenden Gespräch.

Aufrufe und Flyer

So berichtete er, dass viele der von ihm angeschriebenen Senioren mitgeteilt hätten, dass sie bei einer entsprechenden Bedürftigkeit einen Bürgerdienst gerne in Anspruch nehmen würden. "Daraufhin habe ich im letzten Jahr Helfer gesucht und nach zwei weiteren Aufrufen und nach dem Verteilen der Flyer insgesamt 16 Bürger gefunden, die sich in den Dienst dieser guten Sache stellen werden", schilderte Peter Kraus.

Für mehr Selbstständigkeit

Außerdem hätten diese Helfer erklärt, keine Aufwandsentschädigung zum Beispiel für Fahrten bekommen zu wollen. "Ich hoffe, dass wir mit dieser neuen Einrichtung gerade den älteren Mitmenschen ein Stück weit die Möglichkeit geben können, durch kleine Hilfen im Alltag noch länger selbstständig in unserer Gemeinde leben zu können", sagte der Bürgermeister, der die Bürger bat, die angebotene Hilfe auch in Anspruch zu nehmen.

Die Hilfe des Bürgerdienstes ist generell kostenfrei und kann von jedem in Anspruch genommen werden, der die angebotenen Arbeiten nicht selbst erledigen kann, sei es dauerhaft oder auch zeitlich begrenzt. Wer also Hilfe benötigt, kann die Hotline unter Nummer 0151/16923665 anrufen oder eine Nachricht über Whatsapp schicken oder unter buergerservice@gadheim. de eine E-Mail schreiben. Ein Koordinierungsteam, darunter auch Peter Kraus, wird die Anfragen dann an einen passenden Helfer weiterleiten, der sich dann zeitnah bei dem Bürger melden soll.

Die Möglichkeiten

Angeboten werden Fahrdienste, Hilfe beim Einkauf, im Haushalt, im Garten, beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen oder bei Problemen mit Computern, Laptops oder Handys, aber auch kleine Handwerksdienste, Schneeräumen und Kehren der Gehwege. Menschen, die sich auch engagieren möchten, können sich sowohl über die Hotline als auch über die Telefonnummer 09727/404 bei der Gemeinde melden. Die Hotline ist montags von 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 9 bis 13 Uhr besetzt.