Gabelstapler rammt Auto - Totalschaden

An der Beifahrerseite schwer beschädigt wurde ein Audi am Donnerstagvormittag durch einen Gabelstapler, der aus einem Firmengelände herausfuhr. Der Autofahrer, der allein unterwegs war, kam mit dem Schrecken davon, der 49-jährige Staplerfahrer auch. An dem Auto allerdings entstand Totalschaden.

Niemand verletzt

Der Mitarbeiter einer Kunststofffirma wollte im Industriegebiet vom Parkplatz des Unternehmens kommend die Scherer-und-Trier-Straße in Richtung Firmengebäude queren. Das vorfahrtsberechtigte Auto fuhr währenddessen diese Straße entlang; der Staplerfahrer hatte es offenbar übersehen. Obwohl der Audi noch auswich, wurde er seitlich von dem Arbeitsfahrzeug erfasst und aufgeschlitzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 25 000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Gabelstapler sind auf Firmengeländen üblicherweise mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs, können aber, je nach Modell, bis zu 25 Stundenkilometer fahren. Hofausfahrten bergen ein Risiko. Auch in Weismain wurde beispielsweise vor einigen Jahren einmal ein Auto von einem Stapler "auf die Hörner genommen". Der Schaden fiel damals allerdings deutlich geringer aus, da lediglich die Räder in Mitleidenschaft gezogen worden waren. pp