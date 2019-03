Gabelstapler kontra Auto

Am Samstagvormittag kam es in Oehrberg zu einer Kollision zwischen einem Gabelstapler und einem Pkw. Der Stapler-Fahrer fuhr aus einer Hofausfahrt heraus auf die Straße, übersah dabei einen Suzuki und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand am Stapler ein Schaden von rund 500 Euro, am Suzuki etwa 2500 Euro. pol