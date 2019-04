Gabelstapler-Fahrer übersieht Fahrzeug

Ein Gabelstapler-Fahrer wollte am Mittwochvormittag vom Ladehof eines Baumarktes in die Paul-Haertl-Straße einfahren. Dabei übersah er ein vorbeifahrendes Fahrzeug und stieß mit den Gabeln des Staplers an das Fahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. pol