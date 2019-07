FWV ehrt treue Mitglieder

Trotz zahlreicher anderer Veranstaltungen ringsum war das Sommerfest der Nordhalbener Ortsgruppe des Frankenwaldvereins (FWV) wieder sehr gut besucht. Der Stimmung konnte auch der zeitweilige Nieselregen keinen Abbruch tun, denn die Besucher feierten gemütlich unter der schützenden Linde weiter.

Noch trockenen Fußes waren die Teilnehmer an der Einweihung des Peter-Schmittnägel-Weges zum Festplatz am Regberg gekommen, den wie alljährlich die Brüder Köstner und Andi Dauer zur Verfügung gestellt hatten. Gleichzeitig trafen auch die 15 Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern ein, die mit dem neuen Frankenwald-Naturpark-Ranger Jan van der Sant in der Umgebung unterwegs waren.

Obmann Michael Wolf konnte mit Karlheinz Schuberth zumindest eines der langjährigen Mitglieder ehren. Wie er sind Anton Ströhlein, Thomas Wachter, Manfred Witkowski, Daniela Wunder und Manfred Wunder seit 40 Jahren in der Ortsgruppe. Seit 25 Jahren halten Franziska Beetz, Anette Daum, Bernd Daum und Siegfried Franz dem Frankenwaldverein die Treue.

Eine besondere Einlage bot stellvertretender Hauptvereinsvorsitzender Josef Daum, der die neue Wanderkollektion aus dem "Lädla" persönlich vorführte. Wie immer unterhielt Michael Wolf mit seiner Musikantenschar die Gäste bestens.

Unangefochten holte sich diesmal die Ortsgruppe Nurn den Sonderpreis für die mitgliederstärkste Besucherschar. Die 15 Gäste aus der Nachbarortschaft hatten auch einen ordentlichen Anteil am guten Umsatz des Bamberger Kellerbieres. Genauso gern wurden aber auch die Kaffeeküche mit selbst gebackenen Kuchen und die Grillspezialitäten vom Biohof Wunder in Anspruch genommen.

Als nächste Veranstaltungen stehen am 21. August die Abendwanderung auf dem Teuschnitzer Arnikaweg und das Wirtshaussingen am 23. August in der "Christoph-Scheune" auf dem Programm der Nordhalbener FWV-Ortsgruppe. nn