FWG macht Musik zum Abschluss

red



Das Schuljahr neigt sich dem Ende, doch von einkehrender Ruhe kann am Frankenwald-Gymnasium vor allem bei der Fachschaft Musik keinesfalls die Rede sein. Denn am Freitag, 6. Juli, findet ab 19 Uhr, im Kreiskulturraum das mittlerweile dritte Konzert-Highlight in diesem Schuljahr aus Sicht des FWG statt. Wie in den vergangenen Jahren werden dabei vor allem die Chöre, Orchester und Ensembles der Schule im Mittelpunkt stehen. Auftreten werden unter anderem das Orchester, zwei Percussion-Ensembles, die Big Band, der Unterstufenchor sowie der Große Chor. Das große Finale werden Großer Chor und Big Band gemeinsam gestalten. In einer kurzen Pause werden Getränke und Häppchen gereicht. Der Eintritt ist frei.